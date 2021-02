Partite vaccinazioni over 80

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - "Sono partiti oggi i vaccini per chi ha più di 80 anni, 325mila persone da vaccinare grazie alla disponibilità e collaborazione dei medici di famiglia. Siamo l'unica regione in Italia finora ad aver scelto di vaccinare queste persone con i medici di base, una scelta ambiziosa per garantire la migliore copertura, assistenza e vicinanza". Lo ha scritto il presidente della Toscana Eugenio Giani in un post su Facebook. Questa mattina il governatore è andato in uno studio medico di Firenze per seguire l'avvio della somministrazione dei vaccini agli over 80, al momento comunque partita per soli 84 anziani, come reso noto dalla stessa Regione.

Intanto si registrano 428 nuovi casi in Toscana e purtroppo anche altri 18 decessi. Salgono sia il tasso di positività che i ricoveri: su 5.225 tamponi molecolari e 2.459 tamponi antigenici rapidi eseguiti il 5,6% è risultato positivo contro il 4,49 di ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 845, in aumento di 22 rispetto a ieri, più 2,7%, di cui 132 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,5%). (ANSA).