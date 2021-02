Vaccini: Toscana, scatta il 15/2 campagna per ultra 80enni

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Domani, lunedì 15 febbraio, i primi vaccini agli ultraottantenni toscani, somministrati dai propri medici di medicina generale. Una sorta di Vaccine Day dedicato agli Over80, nel quale - annuncia la Regione Toscana - 14 medici, in 12 studi medici distribuiti in tutte le province, inaugureranno questa nuova fase della campagna di vaccinazione.

Domani saranno distribuite 84 fiale di vaccino in totale nella giornata, ovvero una fiala per medico di vaccino Pfizer-BioNTech (una fiala corrisponde a sei dosi), essendo questo infatti il vaccino previsto al momento per questa categoria, insieme a Moderna. Il presidente Eugenio Giani sarà in uno studio di Firenze mentre l'assessore alla sanità Simone Bezzini assisterà alle prime vaccinazioni in un centro medico di Siena. Poi nei prossimi giorni verranno anche aperte sul portale regionale le agende a disposizione dei medici, dove potranno iniziare a prenotare i primi vaccini per i propri assistiti con più di 80 anni, dopo averli contattati e aver concordato con loro data, ora e luogo della vaccinazione. (ANSA).