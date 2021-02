Covid: Toscana, altri 17 morti nelle ultime 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Ancora 725 nuovi casi Covid, età media 45 anni, in Toscana nelle 24 ore insieme ad altri 17 decessi (età media 79,9 anni) che portano le vittime totali di Coronavirus nella regione a 4.431 (Prato tocca oggi i 300 morti). I casi positivi mantengono un incremento giornaliero del +0,5% e raggiungono il totale di 143.375 pazienti. I 725 nuovi risultano da 705 conferme con tampone molecolare e da 20 esami con test rapido antigenico. Crescono meno dei nuovi positivi i guariti (+0,3%, pari a 442 persone) e raggiungono il totale 126.779. Dunque, gli attualmente positivi sono oggi 12.165 (+2,2%) di cui 823 ricoverati (+9 unità e 130 sono in terapia intensiva, +1) e 11.342 in isolamento domiciliare, curati a casa (+257 su ieri, pari al +2,3%). Inoltre salgono ancora, a 26.506 unità, le persone (+429 su ieri, pari al +1,6%) in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).