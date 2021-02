Covid: Toscana, 725 nuovi casi, tasso positivi sale al 4,49%

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - "I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana sono 725 su 16.140 test di cui 11.852 tamponi molecolari e 4.288 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,49% (7,7% sulle prime diagnosi)". Così il governatore Eugenio Giani aggiorna stamani l'evoluzione della pandemia da Coronavirus in Toscana, che da oggi torna in zona arancione, riguardo al consueto report delle 24 ore. L'aumento dei contagi, in lieve calo sul giorno precedente, ma resta oltre i 700 nuovi casi al giorno.

Il presidente Giani nello stesso post ricorda "la bella storia di Carolina e il suo barboncino. A 80 anni ricoverata all'ospedale di Arezzo, ha riabbracciato il suo cane Whisky saltato di sorpresa sul letto del reparto Covid". "Un'emozione fortissima di felicità - sottolinea - e una forza motivazionale unica per combattere il virus!". (ANSA).