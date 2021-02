Prandelli "Niente Ministero sport? Ora altre priorità"

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Nel nuovo governo non figura il ministero dello Sport? Adesso sono altri i problemi e le priorità, il mondo sportivo ha bisogno della gente ma la gente ha bisogno di altro, di certezze e sicurezze". Così il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, a domanda precisa, ha commentato le scelte del premier incaricato Mario Draghi per il nuovo governo in cui non figura il ministero dello sport.

