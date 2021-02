Poliziotto vede sue scarpe rubate a clochard,gliele ricompra

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Un poliziotto ha ritrovato le sue scarpe, che gli erano state rubate alcuni mesi fa, mentre erano calzate da un senzatetto, così se le è fatte restituire ma poi per non lasciare l'uomo al freddo - specie in questi giorni - lo ha accompagnato in un negozio e gli ha comprato un nuovo paio di scarpe oltre a un giubbotto invernale. L'episodio, avvenuto a Campi Bisenzio (Firenze), vede protagonisti un poliziotto, che ha rintracciato le sue scarpe mentre era libero dal servizio, e il clochard, 32enne, romeno, denunciato poi per ricettazione.

Secondo quanto riferito, il poliziotto, in forza al commissariato di Firenze Rifredi, ha potuto riconoscere le scarpe perché si trattava di un paio molto raro e con particolari segni di riconoscimento, del valore di circa 300 euro, acquistabili solo online. (ANSA).