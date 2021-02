Maltempo: Toscana, neve a bassa quota e ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - Neve dai 200 metri di altitudine in su e ghiaccio, anche nei fondovalle, in Toscana per l'ondata di maltempo e per le temperature rigide dalla notte scorsa, con la colonnina andata sotto lo zero. Imbiancati i rilievi collinari intorno a Firenze, tutta la cornice Appenninica, neve anche in varie zone della provincia di Arezzo. In azione nella notte mezzi spargisale e spalaneve: le strade della Città Metropolitana di Firenze sono tutte percorribili; salendo di altitudine sono però necessarie le dotazioni invernali montate.

Oltre al Servizio Viabilità sta operando la Protezione civile.

(ANSA).