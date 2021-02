Fiorentina: Prandelli "futuro? Da me mai polemiche"

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - "Cosa devo fare per convincere a confermarmi? Io non creerò mai problemi a questa società e a questa città, sapevo i rischi che correvo accettando di tornare ma lo dovevo a Firenze e a questi colori. La proprietà avrà le sue idee e programmerà in base anche ai risultati, da parte mia non ci saranno mai polemiche o rivalse, adesso sono unicamente concentrato su questo impegnativo girone di ritorno". Così il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, sul suo futuro.

Prandelli ha poi spiegato la decisione di entrare a far parte del consiglio dell'Associazione allenatori: "Perché mi ha convinto Ulivieri e perché il Consiglio è composto da persone per bene che hanno voglia di migliorare. Per quanto mi riguarda cercherò di portare il mio contributo e la mia esperienza, specie in quelle situazioni in cui si parla di calcio giocato. I giovani devono crescere, oggi si parla spesso di tattica e poco di tecnica". (ANSA).