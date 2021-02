Covid: Toscana, altri 14 morti nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - E' di 764 nuovi casi, età media 46 anni, e altri 14 decessi (età media 79,4, totale a 4.414 vittime), l'aggiornamento del report giornaliero delle 24 ore della Regione Toscana sull'epidemia Covid. In Toscana salgono così a 142.650 i casi di positività (+0,5%). Dei 764 in più rispetto a ieri, 746 sono stati rilevati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,3% (400 nelle 24 ore) e raggiungono quota 126.337. Gli attualmente positivi sono ora 11.899 (+3%) di cui 814 ricoverati (129 in terapia intensiva) e 11.085 in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o asintomatiche (+3,2%). Ci sono inoltre 26.077 persone (+0,5%) isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).