Incendi: fiamme in appartamento, una persona intossicata

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Un incendio è divampato in un appartamento di Firenze, in via Bovio. All'interno, spiegano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, era presente una persona, che è stata portata all'esterno e affidata elle cure dei sanitari del 118 per sintomi da intossicazione.

Le fiamme sono state circoscritte e attualmente sono sotto controllo. (ANSA).