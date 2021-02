Covid: Toscana; altri 17 decessi, da inizio pandemia 4.400

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Con 727 nuovi casi - età media 46 anni - salgono a 141.886 i contagi in Toscana per il Coronavirus (+0,5% rispetto al totale del giorno precedente). Si registrano purtroppo altri Oggi si registrano 17 nuovi decessi - 11 uomini e 6 donne con un'età media di 83,2 anni - che portano a 4.400 i pazienti Covid morti da inizio pandemia. Oggi sono stati eseguiti 11.544 tamponi molecolari e 7.614 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,8% è risultato positivo, in calo rispetto a ieri: era 4,6. Sono invece 9.558 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,6% è risultato positivo. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 811, in crescita di 3 rispetto a ieri, di cui 126 in terapia intensiva, con un incremento di 6.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 125.937 (88,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 11.549, +1,7% rispetto a ieri.

Complessivamente, 10.738 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (185 in più rispetto a ieri, più 1,8%). Sono 25.950 (1.221 in più rispetto a ieri, più 4,9%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale anti-Covid alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 170.026 vaccinazioni, 5.427 in più rispetto a ieri (+3,3%). (ANSA).