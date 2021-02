Covid: autista scuolabus è positivo, 100 bimbi in quarantena

(ANSA) - AREZZO, 12 FEB - Situazione Covid critica a Pratovecchio Stia (Arezzo), in Casentino, dove sono un centinaio gli scolari tra materne, elementari e medie posti in quarantena a causa della positività del conducente di uno scuolabus, un 40enne. La notizia è stata ufficializzata dal sindaco Niccolo Caleri mentre la Asl si è messa subito in modo per tracciare tutti i bimbi che hanno utilizzato lo scuolabus nelle giornate dell'8 e 9 febbraio. (ANSA).