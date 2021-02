Boom prenotazioni Roma per San Valentino,verso 10mln incassi

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - A Roma "c'è molta richiesta per il pranzo di San Valentino, ma anche per brunch e aperitivi.

Auspichiamo i 10 milioni di fatturato solo a Roma e provincia".

E' quanto afferma il presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e vice nazionale, Claudio Pica. "Anche al livello nazionale ci sono tante prenotazioni per il 14 - riferisce Pica -. In Toscana, però, c'è molto fermento per l'arrivo della zona arancione. I ristoratori sono preoccupati che debbano restare chiusi proprio a San Valentino e il presidente regionale Franco Brogi si sta attivando presso le istituzioni per chiedere se la zona arancione possa iniziare da lunedì". (ANSA).