ANSA-IL-PUNTO/COVID; Toscana torna in zona arancione

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Dopo cinque settimane in giallo la Toscana torna in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato oggi l'ordinanza, valida a partire da domenica. Stessa sorte della Toscana per Abruzzo, Liguria, e la provincia di Trento: hanno tutte un Rt superiore ad 1 anche nel limite inferiore e dunque compatibile con uno 'scenario 2'.

Saltano così per i ristoratori gli incassi sperati almeno per San Valentino mentre all'Abetone (Pistoia), dove da decenni non si vedeva così tanta neve, il 15 non ci sarà l'attesa riapertura delle piste da sci.

Riguardo all'andamento dell'epidemia, oggi tasso di positività in calo rispetto a ieri: 3,8% contro 4,6. In totale i nuovi casi sono stati 727 e si registrano altri 17 decessi che portano il totale da inizio pandemia a 4.400. In aumento i ricoveri: sono complessivamente 811, in crescita di 3 rispetto a ieri, di cui 126 in terapia intensiva, con un incremento di 6.

Il governatore toscano Eugenio Giani si dice comunque tranquillo riguardo alla situazione delle terapie intensive e di posti Covid negli ospedali: "E' sostanzialmente la stessa, immutata da qualche settimana a questa parte". "E' indubbio - ha aggiunto - che ci sono nuovi contagi", e dunque "sono aumentati rispetto ad inizio di gennaio, ma è una situazione che registra una capacità del nostro sistema socio-sanitario e di intervento sull'emergenza Covid di gestire il fenomeno". (ANSA).