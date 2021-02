Vaccini: Firenze, al via somministrazione Astrazeneca

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - C'è una docente universitaria di Firenze, 37 anni, tra le prime persone a cui oggi pomeriggio a Firenze è stato somministrato l'Astrazeneca, al Mandela forum, tra i principali hub della regione per la vaccinazione di massa: a regime può arrivare a oltre 2mila persone al giorno. In Toscana due giorni fa sono arrivate 15.400 dosi di Astrazeneca, destinate a personale scolastico e dell'Università e a forze armate e di polizia under 55: fino a domenica prossima si provvederà alla somministrazione in 15 sedi.

Oggi al Mandela forum c'era anche il presidente della Toscana Eugenio Giani che ha spiegato: "Abbiamo cercato di accelerare al massimo aprendo subito le prenotazione non appena è arrivato il convoglio militare che ha portato i 15mila vaccini". Dopo personale scolastico e universitario, forze armate e di polizia le prenotazioni per Astrazeneca saranno aperte anche per i lavoratori dei servizi essenziali, vigili del fuoco, personale carcerario, detenuti e personale addetto ai luoghi di comunità.

(ANSA).