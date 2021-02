Escursionista scivola su ghiaccio e giù per 450 metri,morto

(ANSA) - FILATTIERA (MASSA CARRARA), 11 FEB - Incidente mortale sul monte Marmagna, nell' Appennino Parmense, al confine con la provincia di Massa Carrara. Un escursionista di 61 anni è caduto a seguito di una scivolata su ghiaccio per circa 450 metri mentre stava salendo il crinale 00.

Purtroppo per l'uomo, originario di Parma, fanno sapere dal Soccorso alpino e speleologico toscano, la scivolata per circa 450 metri sul versante toscano gli è risultata fatale. Sul posto, molto impervio, sono state attivati i servizi regionali del soccorso alpino toscano e dell'Emilia Romagna. La squadra di Carrara (Massa Carrara) e Lunigiana si è portata a Lagdei per raggiungere il canalone e procedere poi al recupero della salma.

Vani i tentativi degli elicotteri regionali Pegaso ed Elipavullo, che hanno dovuto rinunciare causa maltempo. Sul posto per questa sera è attesa la neve. (ANSA).