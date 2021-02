Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Al via oggi anche in Toscana la somministrazione del vaccino Astrazeneca. In Toscana due giorni fa sono arrivate 15.400 dosi di Astrazeneca, destinate a personale scolastico e dell'Università e a forze armate e di polizia under 55: fino a domenica prossima si provvederà alla somministrazione in 15 sedi. Oggi sono state effettuate complessivamente 1.989 vaccinazioni con AstraZeneca. Poi le prenotazioni per lo stesso vaccino saranno aperte anche per i lavoratori dei servizi essenziali, vigili del fuoco, personale carcerario, detenuti e personale addetto ai luoghi di comunità. Presente oggi all'hub nel Mandela Forum di Firenze anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "La Toscana è tra le prime Regioni in Italia a somministrare, per la prima volta, i vaccini Astrazeneca - ha sottolineato il governatore -. Ritengo che, man mano che arrivano le dosi, visto che sono meno di quelle che prevedevamo, le dobbiamo subito somministrare perché anche un giorno prima è un giorno in più in cui contrastiamo il virus. E' come una corsa contro il tempo".

Nella regione oggi sono stati registrati 894 casi, età media di 45 anni, in crescita rispetto a ieri, e 7 decessi. Sono stati eseguiti 12.306 tamponi molecolari e 7.116 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo, dato in aumento rispetto a ieri. Sono invece 9.940 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 11.361, i ricoverati 808 (-7), di cui 120 in terapia intensiva (+5). Nella regione c'è attesa per la riunione del Comitato tecnico scientifico che potrebbe stabilire un ritorno in zona arancione per la Toscana. (ANSA).