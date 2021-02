Giani, contagi Covid saliti, pericolo arancione è oggettivo

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - "Oggi mandiamo i dati a Roma, c'è questo serio elemento di crescita graduale dei contagi che potrebbe portarci in zona arancione, poi che questo avvenga domenica 14 o lunedì 15 febbraio dipende da quello che sarà il decreto del Ministro della salute". Così il presidente della Regione Eugenio Giani intervenendo in Consiglio regionale sull'ipotesi che per la Toscana scatti la zona arancione.

"Indubbiamente il numero dei contagi è salito - ha affermato Giani - ma non è un aumento esplosivo. C'è una tendenza alla salita anche se graduale e non allarmante. I dati che noi mandiamo li misura la piattaforma informatica del ministero della Salute" ma "la tendenza è qualcosa sopra 1 come Rt.

Tendenzialmente ritengo che se l'ultima volta abbiamo sfiorato la zona arancione, questa volta siamo aumentati nei dati, anche se solo leggermente, e quindi il pericolo di andare in arancione è reale, oggettivo". Per quanto riguarda i tempi Giani ha spiegato "non dipende da noi. Non possiamo in alcun modo decidere, né governare il fenomeno. In alcuni casi le misure scattano dalla domenica, in altri casi da lunedì in base ai tempi di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale".

