Droga: hanno 300 kg hashish e marijuana, 3 arresti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - Oltre 300 chili di droga sequestrati tra hashish e marijuana e tre uomini arrestati per trasporto e detenzione ai fini si spaccio di sostanze stupefacenti. E' il bilancio dell'operazione della squadra mobile di Firenze in città, in zona Novoli. La droga, rivenduta al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 1 milione di euro. In manette tre uomini di 41, 52 e 72 anni, tutti originari della Campania e residenti a Firenze. Gli agenti li hanno bloccati mentre nascondevano in un garage un furgone dove avevano caricato la droga, divise in 24 scatole contenenti 127 chili di marijuana e 167 di hashish. Nella rimessa, in uso ad almeno due degli arrestati, sono stati trovati oltre 5 chili di marijuana e 15 di hashish, mentre nella camera da letto dell'abitazione del 41enne - in zona Gavinana, parte opposta della città - e in altre pertinenze i poliziotti hanno sequestrato 18 grammi di cocaina e più di 45.000 euro in contanti. (ANSA).