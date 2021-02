Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - "Oggi mandiamo i dati a Roma, c'è questo serio elemento di crescita graduale dei contagi che potrebbe portarci in zona arancione, poi che questo avvenga domenica 14 o lunedì 15 febbraio dipende da quello che sarà il decreto del Ministro della salute". Così il presidente della Regione Eugenio Giani intervenendo in Consiglio regionale sull'ipotesi che per la Toscana scatti la zona arancione. "La tendenza è qualcosa sopra 1 come Rt - ha aggiunto -.

Tendenzialmente ritengo che se l'ultima volta abbiamo fiorato la zona arancione, questa volta siamo aumentati nei dati, anche se solo leggermente, e quindi il pericolo di andare in arancione è reale, oggettivo". Giani ha poi spiegato che c'è grande attenzione della Regione su due zone di confine con l'Umbria per il diffondersi della variante particolarmente contagiosa del Coronavirus. Sono Chiusi (Siena), già diventato zona rossa dal 7 febbraio, e Sansepolcro (Arezzo) dove sull'ipotesi di istituire una zona rossa "il sindaco è ancora perplesso. La situazione è in evoluzione e cerchiamo di governarla al meglio".

Intanto oggi in Toscana registrati 671 nuovi casi e 16 decessi. Il tasso di positività è del 3,35% - ieri era 2,86% -, i ricoverati 815, 1 in più rispetto a ieri, di cui 115 in terapia intensiva (2 in più).

Sul fronte vaccini esaurite in meno di 24 ore le prenotazioni in Toscana per le 15.400 dosi di Astrazeneca secondo quanto fa sapere la Regione. La agende, per le prenotazioni da parte di personale scolastico e universitario, forza armate e di polizia under 55, si sono aperte ieri alle 18, registrando quasi 8mila prenotazioni nella prima ora e si sono concluse nel pomeriggio di oggi. Del totale di 15.400 dosi 3.400 sono state consegnate alla 'Misericordia' di Grosseto per la Asl Sud Est, 5.100 agli 'Ospedali Riuniti' di Livorno per la Nord Ovest e 6.900 all'ospedale 'Santo Stefano' di Prato per la Centro. La somministrazione partirà domani alle 14 e andrà avanti fino a domenica 14 febbraio nelle 15 sedi territoriali già pronte a partire da domani. (ANSA).