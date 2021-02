Vaccini, in Toscana 7700 prenotazioni in un'ora per Astrazeneca

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - In meno di un'ora sono state 7.781 le prenotazioni del vaccino anti-Covid Astrazeneca effettuate sulla piattaforma della Regione Toscana. Lo si apprende da fonti regionali.

Le prenotazioni, come previsto, si sono aperte alle 18 di oggi per il personale scolastico e universitario. Qualche ritardo, invece, per la categoria delle forze armate e di polizia per problemi tecnici legati ai diversi codici di prenotazione. Questa prima fornitura di vaccini Astrazeneca è riservata ai lavoratori di alcune categorie prioritarie tra i 18 e i 55 anni. (ANSA).