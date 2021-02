Maltempo, in Toscana codice arancione per mareggiate e vento

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - Codice arancione per mareggiate e vento in Toscana dalla mezzanotte alle 18 di domani, mercoledì 10 febbraio. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale.

Sull'Arcipelago, la costa centro settentrionale, sui crinali appenninici e alto Mugello si prevedono forti mareggiate e vento sostenuto fino al tardo pomeriggio di domani. Sempre domani, spiega una nota, codice giallo per l'intera giornata per precipitazioni diffuse, anche temporalesche con colpi di vento e grandinate solo occasionali, soprattutto nelle zone settentrionali. Le piogge saranno più insistenti a ridosso dei rilievi, in trasferimento dalle zone occidentali e quelle interne. Dal pomeriggio miglioramento con piogge più sparse e concentrate sulle zone interne e a ridosso dei rilievi. (ANSA).