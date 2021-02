Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 09 FEB - Sono in fase di consegna le 15.400 dosi della prima fornitura di vaccino anti-Covid di Astrazeneca destinata alla Toscana: 3.400 dosi sono state consegnate alle 13 al 'Misericordia' di Grosseto per la Asl Sud Est, 5.100 dosi alle 15.30, agli 'Ospedali Riuniti' di Livorno per la Nord Ovest e 6.900 dosi alle 17.30 all'ospedale 'Santo Stefano' di Prato per la Centro. Lo fa sapere la Regione. La somministrazione di questa fornitura partirà, come annunciato ieri, giovedì 11 febbraio; le prenotazioni si aprono oggi alle 18, fino a esaurimento posti. Al momento della prenotazione l'utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all'ora dell'appuntamento. Le categorie coinvolte sono i lavoratori tra 18 e 55 anni del comparto scolastico e universitario, delle Forze armate e di Polizia.

Riguardo all'andamento dell'epidemia sono 453 i nuovi caso e 27 i decessi. Si registra una dimezzamento del tasso di positività, oggi al 2,9% su 8.514 tamponi molecolari e 7.322 tamponi antigenici: ieri era al 6,61%. In aumento i ricoveri: sono complessivamente 814 (+11), di cui 113 in terapia intensiva (+1%). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 139.594 i casi di positività al Coronavirus e 4.360 i decessi.

Tra i nuovi positivi otto sono stati scoperti a Chiusi - il comune del Senese area rossa per l'impennata di casi e la presenza, in alcuni campioni, della variante 'brasiliana' al virus - dopo la prima giornata dello screening di massa, al via ieri con 936 test. In tutto sono 5.000, su una popolazione di 8.000, le persone che hanno aderito alla campagna. (ANSA).