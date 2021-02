Vaccini, in Toscana campagna Astrazeneca al via dall'11 febbraio

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Partirà giovedì 11 febbraio, anziché domenica 14 febbraio, la campagna vaccinale con le dosi Astrazeneca in Toscana. L'anticipo della somministrazione è reso possibile dall'arrivo anticipato di 15.400 dosi del vaccino anti-Covid di Astrazeneca attese, sottolinea la Regione, per domani.

Le prenotazioni sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, spiega una nota, saranno aperte da domani, martedì 9 febbraio, alle 18. Questa prima finestra durerà fino a domenica 14 febbraio. Giovedì, venerdì e sabato le vaccinazioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30, mentre la domenica dalle 9 alle 13. Per questi primi quattro giorni verranno aperti, in anteprima, alcuni dei punti vaccinali previsti sull'intero territorio regionale, tra i quali si potrà scegliere in fase di prenotazione. Le categorie che potranno prenotarsi sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, forze armate e di polizia. Intanto le Asl fanno sapere di aver allestito le prime strutture per la vaccinazione. Tra i grandi hub pronti per le somministrazioni ci sono il Mandela Forum di Firenze, un padiglione di Arezzo Fiere, il cinema Multisala di Grosseto, il PalaGiannelli in viale Sclavo a Siena. Tra le sedi di media grandezza, fa sapere l'Asl Toscana nord ovest ci sono il distretto Massa Centro, la Casa della Salute di Aulla, la Cittadella della salute Campo di Marte di Lucca, il distretto di via Garibaldi (Pisa), il distretto Livorno est e l'ospedale di Cecina. Sono attese per domani, conclude la Regione, anche le prossime forniture del vaccino Pfizer-Biontech, con le quali procede la vaccinazione degli operatori sanitari, socio-sanitari e del personale delle rsa, mentre è conclusa quella per gli ospiti. Per tutti gli operatori che hanno già effettuato la pre-adesione le agende saranno riaperte domani alle 14. (ANSA).