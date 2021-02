Trovato cadavere nel pozzo, è vicino a casa della madre

(ANSA) - MONSUMMANO TERME (PISTOIA), 08 FEB - Si sarebbe trattato di un tragico incidente oppure di un suicidio - mentre i carabinieri al momento escludono solo l'ipotesi di un omicidio - la morte di un 51enne ritrovato senza vita dentro un pozzo a Monsummano Terme (Pistoia). La vittima era residente a Serravalle Pistoiese. Sua madre abita in una casa accanto al luogo del ritrovamento del cadavere. Nell'area sono in corso lavori edili. A notare il corpo, in fondo al pozzo, semicoperto dall'acqua, sono stati infatti gli operai, che hanno allertato i carabinieri. Per recuperare il cadavere è dovuto intervenire il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e si è dovuto procedere allo svuotamento dell'acqua dalla cavità. In base ad una prima ricostruzione, il 51enne avrebbe tolto un coperchio posto sulla sommità del pozzo. Per motivi da accertare è poi finito sul fondo dove è annegato. Al momento è da stabilire se la caduta sia stata la conseguenza di un incidente o un suicidio. Secondo quanto appreso sulla salma non verrà effettuata l'autopsia.

(ANSA).