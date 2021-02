Obbligo casco per monopattini, Tar annulla ordinanza Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Il Tar Toscana annulla l'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull'obbligo di utilizzo del casco sui monopattini. Ai giudici amministrativi avevano fatto ricorso le due società che si sono aggiudicate la gestione dello sharing, ovvero Timove e Bit Mobility.

Come si legge nella sentenza "i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all'interno della sua motivazione". (ANSA).