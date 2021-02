'Fuori programma' Mehta col Maggio, concerto in streaming

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Il maestro Zubin Mehta - dopo il concerto sinfonico corale La Creazione di Haydn e l'Otello verdiano a novembre - torna a dirigere l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, nel suo teatro d'elezione, in un concerto 'fuori programma' trasmesso in streaming gratuito, visibile poi per 30 giorni sul sito web del Teatro a partire dall'11 febbraio, alle ore 20. In programma composizioni di Franz Schubert, Franz Joseph Haydn e Franz Liszt.

Con questo concerto Zubin Mehta propone due compositori a lui molto cari come Haydn e Schubert e prosegue, con la seconda sinfonia di quest'ultimo, il ciclo integrale sul compositore austriaco iniziato la scorsa estate. A Schubert e Haydn affianca, in questo programma, il virtuosismo orchestrale di Liszt, al maestro Mehta particolarmente congeniale.

Il concerto - durata 1 ora e 15 minuti circa - è stato registrato il 2 febbraio prima che il maestro partisse per i suoi impegni alla Scala dove ha diretto un concerto sinfonico il 6 febbraio e dove affronterà l'opera Salome di Richard Strauss che sarà anch'essa trasmessa in streaming dal teatro milanese.

Al suo ritorno a Firenze il maestro Mehta ha in programma per il Maggio l'importante e attesa nuova produzione di 'Così fan tutte' di Wolfgang Amadeus Mozart con la regia di Sven Erich Bechtolf. (ANSA).