Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Rispetto alla data annunciata del 14 febbraio la Toscana dovrebbe riuscire ad anticipare la vaccinazione con AstraZeneca per gli under 55 tra insegnanti, forze dell'ordine, personale dei servizi pubblici. E' quanto si ricava dalle parole del governatore Eugenio Giani: "Per queste categorie - ha spiegato - appena arrivano i vaccini AstraZeneca noi li somministriamo. I vaccini dovrebbero arrivare domattina, poi naturalmente il tempo necessario per poterli calibrare a quella che è la somministrazione, e nella giornata di mercoledì, giovedì o venerdì, sulla base di quando ci arrivano negli hub che abbiamo già messo a disposizione in tutta la Toscana, saranno somministrati. E' evidente che la prenotazione sul sito della regione Toscana parte appena ci vengono trasportati i vaccini AstraZeneca".

Intanto la Toscana registra oggi un aumento e del tasso di positività e dei ricoveri. In particolare sono 523 - età media 45 anni - i nuovi casi e 15 decessi. Il tasso di positività è pari al 6,6% su 5.782 tamponi molecolari e 2.127 antigenici rapidi, i ricoveri sono 45 in più rispetto al report di ieri, con un totale di 803 di cui 112 in terapia intensiva (4 in più).

Riguardo infine a Chiusi (Siena), zona rossa fino al 14 febbraio per l'aumento dei casi tra cui contagi provocati dalle varianti, è partito, con oltre cinquemila prenotati su ottomila abitanti, lo screening di massa della popolazione 'Territori sicuri'. (ANSA).