Covid: in Toscana altri 22 morti

FIRENZE, 07 FEB - Altri 22 decessi, 17 uomini e 5 donne, con un'età media di 78,7 anni, si registrano in Toscana nelle ultime 24 ore.

Sono invece 668 i nuovi casi di positività al Coronavirus confermati, con un'età media di 46 anni. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 123.860 (89,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 10.440, +1,7% rispetto a ieri mentre i ricoverati sono complessivamente 758 (6 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (1 in meno).

Complessivamente, 9.682 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (169 in più rispetto a ieri, più 1,8%).

Sono 21.974 (100 in più rispetto a ieri, più 0,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 123.860 (471 in più rispetto a ieri, più 0,4%). Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 149.214 vaccinazioni, 4.456 in più rispetto a ieri (+3,1%), le Aziende del sistema sanitario regionale proseguiranno le vaccinazioni per l'intera giornata.

