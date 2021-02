Maltempo: in Toscana codice giallo per pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Una depressione in fase di avvicinamento dalla Spagna porterà nuove piogge sulla Toscana, in particolare sul nord-ovest della regione e sulle zone appenniniche delle province di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che scatterà dalla mezzanotte e si protrarrà per l'intera giornata di domani, domenica 7 febbraio.

Le precipitazioni, spiegano dalla Sala operativa, avranno carattere sparso nella notte, per poi intensificarsi nella mattinata. Potranno anche assumere carattere di rovescio o temporale.

La perturbazione causerà anche forti venti di scirocco, che potranno ruotare a libeccio. Il fenomeno sarà particolarmente intenso su Romagna toscana e Valtiberina, dove, dalle 6 fino alle 24 di domenica, è previsto un codice giallo. (ANSA).