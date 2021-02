Prime multe per obbligo casco su monopattino a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Prime sanzioni a Firenze ai conducenti dei monopattini per il mancato utilizzo del casco.

Gli agenti della polizia municipale hanno multato due persone per la violazione dell'ordinanza che, dal 1 febbraio, prevede questo obbligo per tutti, indipendentemente dall'età.

Si tratta, è spiegato in una nota di Palazzo Vecchio, di un cittadino straniero individuato sulla pista ciclabile in viale Belfiore (il 33enne è risultato tra l'altro non in regola con le normative sull'immigrazione e per questo è stato denunciato) e di un italiano di 38 anni fermato in via Magenta. Per entrambi, alla guida di monopattini di proprietà, è scattata la sanzione di 42 euro. (ANSA).