Omicidio Ciatti:padre,arresto passo importante per giustizia

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - "Noi abbiamo accolto questo arresto come un passo importante verso quella giustizia che Niccolò deve avere, quale sarà poi l'iter corretto e quello che si potrà fare non lo so ma mi auguro che Spagna e Italia collaborino per togliere dalla strada questi delinquenti". Lo ha detto Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, il giovane pestato a morte in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017, commentando l'arresto di un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte. "Non capisco perchè la Spagna non si è mossa come l'Italia per quanto riguarda le indagini", ha aggiunto il genitore. "Quello che è successo ieri sera, cioè il fatto che sia stato arrestato un altro dei ceceni partecipanti all'uccisione di Niccolò - ha concluso Luigi Ciatti - significa che quello che noi abbiamo sempre sostenuto, e cioè che non è stato un solo ceceno ma c'è stata partecipazione di altri due". (ANSA).