Calcio: Nardella, stanco di aspettare,Franchi lo faccio io

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - "Sono stanco di aspettare. Aspetto da molti anni, a questo punto lo stadio lo faccio io, sistemo il Franchi trasformandolo in uno degli stadi più belli del mondo.

Poi la proprietà della Fiorentina è libera di fare quello che vuole. Noi come Comune di Firenze andremo avanti e io non mi fermerò davanti a niente: il Franchi può diventare uno stadio gioiello dal punto di vista della funzionalità". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando della questione stadio ai microfoni di Lady Radio.

"Se la Fiorentina - ha aggiunto - vuole stare con noi, saremo contentissimi. Se poi ci sarà un progetto concreto, non un masterplan, ma un progetto di fattibilità tecnica-economica per fare uno stadio nuovo da un'altra parte, noi abbiamo sempre detto che siamo pronti a valutarlo. Nessuno ha mai detto che è un disastro andare a Campi Bisenzio". (ANSA).