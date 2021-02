Covid, in Toscana 22 morti, casi e tasso positivi in aumento

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Sono 760, in forte aumento rispetto ai 551 di ieri e praticamente raddoppiati a confronto con i 373 rilevati lunedì, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana (età media 44 anni) dove oggi si contano 22 decessi: 9 uomini e 13 donne. Sono stati eseguiti 10.510 tamponi molecolari e 6.141 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo, ieri era al 3,13%. Sono invece 7.889 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,6% è risultato positivo. I ricoverati sono 754 (-18), di cui 112 in terapia intensiva (+3).

I guariti salgono 122.580 (89,8% dei casi) e gli attualmente positivi sono oggi 9.690 (+3,7%). I 22 decessi, con un'età media di 85,3 anni, portano a 4.269 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Complessivamente, 8.936 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (+363), mentre sono 20.496 (+164) le persone, anch'esse isolate, perché hanno avuto contatti con contagiati. (ANSA).