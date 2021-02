Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Sono 760, in forte aumento rispetto ai 551 di ieri e raddoppiati rispetto ai 373 rilevati lunedì, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si contano anche 22 decessi. Il tasso di positività sale al 4,6% contro il 3,13 di ieri. In calo invece i ricoveri: sono 754 (-18), di cui 112 in terapia intensiva (+3).

"Indubbiamente è un campanello d'allarme, perché 760 contagi rispetto ai 550 di ieri lo sono, è quello che vediamo: noi siamo stati quattro settimane in zona gialla, e sicuramente la maggiore mobilità poi crea più opportunità di contagio", il commento del governatore Eugenio Giani che osserva: "Siamo stati quattro settimane in zona gialla: può darsi che rimaniamo anche la prossima perché i dati che vengono dati sono dati statistici dei giorni precedenti, però effettivamente negli ultimi giorni abbiamo riscontrato non un aumento straordinario, ma indubbiamente un aumento dei contagi c'è, quindi è evidente che dobbiamo frenarlo attraverso i nostri comportamenti individuali".

Riguardo alla campagna vaccinale mentre riaprono da oggi le agende per prenotare il vaccino anti Covid destinato agli operatori sanitari e sociosanitari, alle rsa, alle strutture territoriali pubbliche, al privato accreditato, ai medici e ai pediatri (dopo l'annullamento degli appuntamenti per 6.900 persone a seguito della riduzione delle forniture Pfizer), la Regione è al lavoro per avviare anche le fasi successive, che dovrebbero partire a metà febbraio. La vaccinazione degli over 80, con Pfizer-Biontech, dovrebbe essere fatta negli studi dei medici di medicina generale. Sempre a metà febbraio partirà anche la campagna vaccinale con Astrazeneca: i destinatari, tra i 18 e i 55 anni, sono i lavoratori della scuola, delle forze armate e di polizia, il personale carcerario, i detenuti e di altri servizi essenziali. In questo caso la somministrazione dovrebbe avvenire nei 42 punti vaccinali già individuati sul territorio regionale tra cui, il più grande, sarà il Mandela forum di Firenze. (ANSA).