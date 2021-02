Allievi Sant'Anna Pisa 'orientano' 250 studenti

(ANSA) - PISA, 04 FEB - Sono 850, da cui ne sono state selezionate 250, le domande presentate per partecipare a 'Merito e Mobilità Sociale 2.0', in breve 'Me.Mo', progetto di orientamento promosso gratuitamente dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il ministero dell'Istruzione, per sostenere il percorso verso la scelta universitaria di studentesse e di studenti di alto merito provenienti da contesti socio-economici fragili. Vista la grande risposta, spiega una nota, per questa seconda edizione del progetto è stato innalzato a 250 il numero di studenti selezionati che saranno affiancati dagli allievi del Sant'Anna in un programma di orientamento e di mentoring individuale in vista della loro scelta universitaria.

"L'attenzione verso la mobilità sociale è un elemento identificativo delle scuole superiori universitarie ad ordinamento speciale - sottolinea la rettrice Sabina Nuti - che nel sistema universitario hanno il ruolo di garantire una formazione di eccellenza a giovani di talento, indipendentemente dal loro contesto familiare e sociale. Per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa merito e mobilità sociale rappresentano una priorità strategica necessaria per la piena realizzazione della propria missione istituzionale". (ANSA).