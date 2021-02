Arte: ultimi giorni installazione Senatore a Palazzo Strozzi

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Ultimi giorni per poter ammirare We rise by lifting others, il progetto, per Palazzo Strozzi a Firenze, dell'artista italiana Marinella Senatore, che ha proposto una nuova riflessione sull'idea di comunità, vicinanza e relazione in un'epoca in cui il concetto di distanziamento sociale sta condizionando la vita quotidiana di tutte le persone. L'installazione, curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, rimarrà nel cortile di Palazzo Strozzi fino a domenica 7 febbraio.

L'opera è ispirata alle luminarie della tradizione popolare dell'Italia meridionale, con frasi che richiamano riflessioni sui concetti di emancipazione, inclusione e partecipazione.

L'installazione misura oltre dieci metri di altezza e costituita da centinaia luci Led. (ANSA).