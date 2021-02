ANSA-IL-PUNTO/COVID; Firenze, tornano divieti zone movida

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Un'ordinanza per vietare, il venerdì e il sabato, nelle ore dell'aperitivo lo stazionamento nelle zone a più alto rischio assembramenti del centro di Firenze: ad annunciarla il sindaco Dario Nardella. La misura era già stata adottata nei mesi scorsi sempre come misura preventiva per i contagi da Covid causa assembramenti. "Dopo uno scambio di opinioni con il prefetto e il questore - ha detto Nardella - abbiamo deciso di predisporre un'ordinanza che preveda il divieto di stazionamento nelle aree che nell'ultimo weekend sono risultate essere quelle più critiche", ovvero "tutta l'area che racchiude piazza e mercato di Sant'Ambrogio, borgo la Croce, piazza Ghiberti e piazza dei Ciompi. Scriveremo l'ordinanza in questi giorni" e riguarderà "la fascia oraria più critica, cioè quella che va dalle 18 alle 22, sia il venerdì che il sabato".

Oggi il report quotidiano diffuso dalla Regione sull'andamento della pandemia segnala altri 551 casi e 21 decessi. Il tasso di positività sale al 3,1 contro il 2,7 di ieri, in calo i ricoveri: sono complessivamente 772, meno 6 rispetto a ieri, di cui 109 in terapia intensiva (stabili). Numeri che fanno sperare il governatore Eugenio Giani sul fatto di rimanere in zona gialla anche la prossima settimana: "Mi sembra che la situazione sia sotto controllo, però su questo devo dire grazie ai cittadini della Toscana al loro senso di responsabilità e di misura". "Sono contento di vedere - ha spiegato - che in questi primi tre giorni della settimana, con 347 contagi lunedì, 399 ieri, poco più di 550 oggi, siamo su un numero inferiore rispetto a lunedì martedì e mercoledì della scorsa settimana. E' inferiore il numero dei morti; sono sul centinaio le terapie intensive occupate, e pensate che in tasca ne abbiamo a disposizione i 700; sono poco più di 700 i posti letto Covid occupati quando in Toscana siamo arrivati anche a vederne più di 2.200 occupati". (ANSA).