Nardella, sul Franchi Fiorentina vuole info su profitto

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - "Durante l'incontro di ieri la proprietà della Fiorentina ci ha fatto presente che sul Franchi vorrebbe avere delle ulteriori informazioni su quelli che possono essere i margini di profitto per loro. Incontreremo i tecnici della Deloitte ai quali esporremo gli aspetti tecnico-economici del progetto di restyling del Franchi". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, durante una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, commentando l'incontro con il presidente del club viola Rocco Commisso sul futuro dello stadio.

Il primo cittadino ha risposto anche a chi gli chiedeva un parere sulle dichiarazioni di Commisso in relazione all'opzione Mercafir con il presidente viola che ha definito una "buffonata" quella soluzione: "Io mantengo il mio stile, quello di chi rappresenta le istituzioni - ha aggiunto Nardella -. Questo stile ci impone di non cadere nelle trappole di polemiche e provocazioni. Noi badiamo alla sostanza, facciamo gli interessi di città e cittadini". Il sindaco ha ricordato le cifre dell'operazione che riguarda tutto il quartiere di Campo di Marte: "Abbiamo - ha detto - preventivato un investimento eccezionale su tutta l'area, mezzo miliardo di euro, di cui i 250 milioni per la tramvia già stanziati, 40 milioni per riqualificazioni e sistemazioni urbane, circa 200 milioni per il restyling dello stadio e le opere annesse perché il decreto ministeriale non esclude la realizzazione di opere commerciali fuori dallo stadio. Noi siamo in grado di partire col restyling grazie al fatto che al Franchi arriva la ferrovia, arriverà la tramvia con la linea Rovezzano, vi è già la viabilità e la previsione di un parcheggio nell'area ferroviaria di Campo di Marte di tremila posti ai quali si aggiungeranno altri mille posti in prossimità dello stadio. Questo investimento consentirà di attivare più di 100 posti di lavoro tra diretti e indiretti, sarà anche una spinta formidabile all'economia della città".

"Tra gli obiettivi che ci siamo dati per il nuovo Franchi - ha concludo il primo cittadino - vi è la realizzazione, all'interno dell'impianto sportivo, del museo della Fiorentina e di quello del calcio in costume". (ANSA).