Fiorentina: Pradè, Rinnovi? Ora conta solo il campo

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - ''I rinnovi di Vlahovic e Milenkovic? Ne stiamo parlando anche se adesso tutto il gruppo deve pensare al campo, poi arriverà il momento di affrontare queste situazioni''. Lo ha detto il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, a margine della presentazione di Kevin Malcuit, l'esterno francese approdato a Firenze in prestito dal Napoli. ''Ora bisognare prima di tutto i risultati e trovare serenità - ha continuato il dirigente-. Con Barone abbiamo finora parlato a tutti quei giocatori che hanno esigenze di rinnovo, ma quel che ho detto per Vlahovic e compagni vale anche per Ribéry, quando sarà il momento valuteremo situazione per situazione per mettere a posto tutto, ma non adesso''.

Quanto al mercato appena concluso, che ha portato in viola anche l'attaccante russo Kokorin, il portiere Rosati e il centrocampista Maleh, rimasto al Venezia, Pradè ha spiegato: ''E' andata come ci aspettavamo, un anno fa dovevamo 'riparare', stavolta solo integrare anche se c'è tanta delusione per come è stata finora la stagione. Penso che presi singolarmente i nostri giocatori siano molto competitivi e potremo puntarci a lungo, come Kokorin che ha caratteristiche diverse dagli attaccanti che abbiamo in rosa e per questo è stato contrattualizzato per tre anni e mezzo. Quanto a Malcuit vedremo a giugno, di sicuro si tratta di due giocatori che abbiamo voluto e in cui crediamo e presto saranno pronti''. (ANSA).