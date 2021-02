Giani, spero ancora zona gialla, siamo sul filo

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - "Sono 4 settimane che siamo in zona gialla, e mi sento moderatamente, però non posso dire di più perché siamo proprio sul filo, anche in condizione di poter sperare che possa esserci la quinta settimana". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, rilevando anche che "gli screening nelle scuole stanno andando molto bene" e aggiungendo: "Nelle settimane precedenti non avevamo visto nessun innalzamento del livello dei contagi mentre, guarda caso, si innalzano nel momento in cui viene segnalata una serie di assembramenti". Tuttavia, riferendosi alla movida, il governatore ha invitato a non fare "discorsi paternalistici di condanna per ragazzi di vent'anni: facciamo un appello al loro senso di responsabilità, ma non facciamo i paternalisti".

Oggi comunque il tasso di positività in Toscana è sceso a 2,7%: ieri era 5,4. In totale registrati 399 nuovi casi e altri 9 decessi. Aumentano invece i ricoveri: sono complessivamente 778, 21 in più rispetto a ieri, di cui 109 in terapia intensiva (8 in più).

Come annunciato, arrivate poi oggi le 31.590 dosi di vaccino Pfizer attese. Con questa nuova fornitura, spiega la Regione, riaperte le agende della fase 1, per la prenotazione delle prime somministrazioni del vaccino Pfizer da parte delle 6.900 persone che si erano già prenotate e alle quali erano stati annullati gli appuntamenti per la riduzione delle forniture. Dall'inizio della campagna vaccinale a oggi pomeriggio sono state utilizzate in tutto 129.865 dosi di vaccino (sia Pfizer che Moderna), di cui 20.228 in Rsa. (ANSA).