Coronavirus: in Toscana altri 9 decessi, in aumento ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Con 399 nuovi positivi (età media 45 anni) rispetto a ieri sale a 135.228 il totale dei contagi in Toscana da inizio epidemia. Registrati inoltre altri 9 decessi - 6 uomini e 3 donne con un'età media di 86,7 anni - che portano il numero complessivo di pazienti morti a 4.226. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 121.800 (90,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 9.202, -0,9% rispetto a ieri. In aumento i ricoveri: oggi sono complessivamente 778, 21 in più rispetto a ieri, di cui 109 in terapia intensiva (8 in più rispetto).

In totale eseguiti 7.773 tamponi molecolari e 7.147 tamponi antigenici rapidi, di cui il 2,7% è risultato positivo: il tasso è sceso rispetto a ieri quando era pari al 5,04. Sono invece 5.971 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,7% è risultato positivo.

Complessivamente, 8.424 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (101 in meno rispetto a ieri, meno 1,2%). Sono 20.942 (807 in più rispetto a ieri, più 4%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale, partita il 27 dicembre, alle 12.00 di oggi effettuate complessivamente 126.802 vaccinazioni, 5.474 in più rispetto a ieri (+4,5%). (ANSA).