Colpito da ictus e Covid guarisce grazie a 'terapia affetti'

(ANSA) - PISTOIA, 02 FEB - Colpito da ictus e da Covid, è riuscito a recuperare grazie un piano assistenziale personalizzato e basato sul contatto con i suoi affetti più cari, messo a punto all'ospedale San Jacopo di Pistoia dove era ricoverato. Questa la storia di un paziente di 51 anni: ricoverato prima all'ospedale fiorentino di Careggi e poi nel nosocomio pistoiese, adesso è tornato a casa dove ha potuto riabbracciare la moglie e i quattro figli, di cui due gemelli di sette anni. Secondo quanto spiegato dall'Asl Toscana Centro, l'uomo dopo l'ictus aveva recuperato quasi completamente l'ambito motorio, ma non riusciva a parlare né ad alimentarsi, non riusciva a comunicare ed era depresso. "Abbiamo così deciso - spiega Silvia Pierinelli, coordinatrice infermieristica dell'area Covid - di attivare un'assistenza infermieristica personalizzata con l'intervento della logopedista, la dottoressa Barbara Scardigli, dei fisioterapisti coordinati dal dottor Simone Bonacchi e della nostra psicologia clinica ospedaliera di cui è responsabile la dottoressa Cristiana Barni. Oltre a questo abbiamo iniziato ad utilizzare il cellulare attraverso il quale il paziente ha potuto comunicare con la moglie e i suoi figli: vederli e ascoltarli". Poi, quando la moglie, dopo aver contratto il Covid, è risultata negativa e ha terminato la quarantena, sono iniziate anche le sue visite in reparto, considerate parte integrante del piano assistenziale.

"L'immediata interazione con la moglie Michela - spiega ancora la Asl - il sollievo di non sentirsi solo, e le terapie unite al supporto della famiglia e al percorso riabilitativo hanno portato alla guarigione" (ANSA).