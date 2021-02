Picchiata e scippata a Firenze, via borsa da 1.200 euro

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Rapinata da un uomo che le ha strappato la borsa che aveva a tracolla e poi, quando ha tentato di reagire, l'ha colpita con un pugno facendola cadere a terra.

Vittima dell'episodio, avvenuto ieri, domenica 31 gennaio, intorno alle 17 nel centro di Firenze, in via Brunelleschi, una 34enne. La donna ha riportato diverse contusioni a causa della caduta, ed è stata medicata al pronto soccorso.

Secondo quanto appreso, la borsa portata via aveva un valore di circa 1.200 euro. All'interno documenti ed effetti personali.

Sempre a Firenze, la notte scorsa un'altra donna è stata rapinata in via dello Statuto, da un malvivente che le ha strappato il cellulare di mano e le ha dato una spinta. In questo caso, sebbene caduta a terra, la vittima non ha riportato lesioni. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. (ANSA).