Capriolo ferito soccorso dalla polizia a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 FEB - Salvato dalla polizia un capriolo rimasto incastrato in una recinzione a Firenze. L'animale, ferito e spaventato è stato liberato dagli agenti e poi preso in consegna dal personale della Asl per le cure del caso.

Numerose ieri, domenica 31 gennaio, le segnalazioni alla centrale del 112 che indicavano la presenza di un capriolo che correva lungo le strade cittadine, in zona piazza D'Azeglio, rischiando di essere investito dalle auto. Immediate le ricerche, che hanno permesso di trovare l'animale nella zona di viale Malta, incastrato nella recinzione di una piscina comunale. (ANSA).