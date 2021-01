Calcio: Torino; Cairo 'manca un rigore, punti? Altre meno'

(ANSA) - TORINO, 30 GEN - "Nella ripresa si è giocato pochissimo, dispiace per il gol preso un po' da polli e per il rigore che non ci hanno dato: era molto più rigore questo che quello di Benevento": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo l'1-1 contro la Fiorentina nonostante la doppia superiorità numerica. "Purtroppo abbiamo pochi punti, ma alcune ne hanno meno e dobbiamo farne di più", ha aggiunto il patron granata, lasciando a tarda notte lo stadio Olimpico Grande Torino, dove si è intrattenuto a lungo con il direttore sportivo Davide Vagnati.

Mancano pochi giorni alla chiusura di mercato e il club deve fare in fretta se intende rafforzare la rosa. "Per Sanabria stiamo risolvendo tutto", dice a proposito dell'attaccante che Nicola ha già avuto al Genoa e che il Torino sta prelevando dal Betis. "Per il centrocampo il primo acquisto è Baselli", rientrato nelle ultime due partite dopo un lungo infortunio, ma Vagnati assicura che la società è al lavoro per "migliorarci ancora".

"Edera andrà alla Reggina, per Bonazzoli cerchiamo una soluzione che vada bene a tutti. Belotti? Ora non è il momento di parlare di rinnovo", taglia corto Vagnati. "A Benevento ci hanno dato contro un rigore molto meno chiaro rispetto a quello su Lukic - conclude - ma l'atteggiamento è quello giusto: sono sicuro che ci tireremo fuori da questa situazione". (ANSA).