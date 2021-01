COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - La Toscana tiene il punto nell'emergenza Covid, si mostra tenace nell'arginare i contagi e allunga al mese pieno la striscia di settimane come 'zona gialla', che significa maggiore libertà di movimento e di attivazioni socio-economiche pur nel rispetto delle misure di precauzione che la pandemia impone. Il governatore Eugenio Giani, imbeccato da Speranza in anticipo sulla condizione del prossimo round settimanale, esorta i corregionali a non mollare.

"Ho appena parlato con il ministro Speranza: mi ha ufficializzato che la Toscana sarà ancora zona gialla - scriveva a caldo Giani su Fb nella prima metà pomeriggio -. Continuiamo così, manteniamo la responsabilità che ci appartiene e impegniamoci ogni giorno per diminuire sempre più i contagi". I nuovi casi positivi giornalieri in regione si mantengono stazionari intorno alle 5-600 unità - 594 quelli delle ultime 24 ore - ma non calano da questo supporto come sarebbe auspicabile, segno che il virus circola ancora con tenacia. Anche l'aggiornamento sui decessi - altri 26, sempre nelle 24 ore, età media 83,2 anni - persiste nella dimensione numerica della strage (giornaliera), che porta via, bollettino dopo bollettino, una intera generazione. I positivi attuali sono risaliti sopra i 9.000 (+3,8%), tra loro ci sono 759 ricoverati di cui 100 in terapia intensiva. Tutti gli altri sono curati a casa, mentre le quarantene fiduciarie sono disposte per 18.786 persone. (ANSA).