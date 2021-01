Calcio: Torino; Izzo salta Fiorentina,'ogni gara una finale'

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - "Venerdì purtroppo non ci sarò per la botta alla testa nella partita scorsa, sto soffrendo molto ma sono vicino a voi": su Instagram, Armando Izzo annuncia il forfait per la sfida di domani contro la Fiorentina. Il difensore del Torino, però, carica l'ambiente: "Da qui alla fine ogni partita sarà una finale! Sempre forza Toro", aggiunge il centrale sui social. (ANSA).