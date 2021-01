Maltempo: in Toscana esteso codice giallo per ghiaccio

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Esteso il codice giallo per ghiaccio che, a causa dell'abbassamento delle temperature, interesserà la Toscana, con esclusione della costa dalla Versilia all'isola d'Elba. Lo ha emesso la Sala operativa della protezione civile regionale a partire dalle 20 di oggi, mercoledì 27 gennaio, e fino alle 10 di domani, giovedì 28.

La pressione in aumento lungo le coste tirreniche renderà il tempo stabile per la giornata di oggi. Domani, un flusso di aria umida e più mite potrà determinare qualche debole pioggia sulle zone settentrionali dal pomeriggio. (ANSA).