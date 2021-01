Fiorentina, Pradè: "Con Malcuit il nostro mercato è chiuso"

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Nel giorno dell'arrivo dal Napoli dell'esterno francese Kevin Malcuit, in prestito secco, Daniele Pradè ha annunciato che il mercato della Fiorentina può ritenersi concluso. "Ora siamo a posto, abbiamo completato la rosa e solo il campo ci giudicherà - ha dichiarato il ds del club viola -. Faremo al massimo qualche altra uscita dopo avere accontentato chi giocava di meno".

Quindi, sul suo contratto in scadenza a giugno: "E' l'ultimo dei miei problemi, sono contento di lavorare per questa società, si possono fare degli errori, ma io ci metto sempre cuore e passione, ho sempre firmato accordi annuali - ha aggiunto -.

Saranno Commisso e Barone a decidere, intanto stiamo già programmando il futuro". (ANSA).